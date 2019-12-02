Глава ФТАР поручил провести расследование по материалам фильма НТВ о допинге

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов распорядился немедленно начать внутреннее расследование по сообщенным в фильме НТВ «Мутная WADA» фактам нарушения антидопинговых правил, информирует сайт ФТАР.

29 ноября в эфире телеканала НТВ был продемонстрирован документальный фильм журналиста Романа Соболя «Мутная WADA» , в котором, помимо прочего, цитируется переписка между бывшими сотрудниками Московской антидопинговой лаборатории в закрытом чате программы ЛИМС (электронной базы данных лаборатории). В продемонстрированных в эфире фрагментах такой переписки, как утверждают журналисты НТВ, содержатся сведения о нарушениях антидопинговых правил и преступлениях, предположительно совершенных бывшим директором Московской лаборатории Григорием Родченковым, его бывшим заместителем Тимофеем Соболевским, а также некоторыми спортсменами-тяжелоатлетами.

— Учитывая серьезность опубликованной информации, а также то, что основной целью Федерации на протяжении уже нескольких лет является защита чистых спортсменов от нечестной конкуренции и бескомпромиссная борьба с допингом во всех его проявлениях — независимо от заслуг и званий мошенников, — президент Федерации Максим Агапитовраспорядился немедленно начать внутреннее расследование по сообщенным в фильме фактам, — говорится в сообщении. - Федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться в ВАДА за содействием в проведении данного внутреннего расследования. В случае, если в ходе такого расследования факты нарушений антидопинговых правил найдут свое подтверждение, все собранные материалы будут переданы в компетентную антидопинговую организацию (РУСАДА или IWF) для принятия соответствующих санкций, с обязательным информированием ВАДА, а также Федерация самостоятельно примет иные меры организационного характера в отношении всех виновных лиц.



Федерация тяжелой атлетики России заявляет, что и впредь будет придерживаться политики «нулевой толерантности» к допингу, и всегда будет стремиться очистить наш вид спорта от мошенников и нарушителей антидопинговых правил, защищая всеми доступными способами интересы чистых спортсменов — независимо, от того, когда именно совершены нарушения. Обманщики никогда не смогут спать спокойно.