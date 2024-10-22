Глава ФТАР Агапитов выступает за централизацию управления российским спортом

Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов поделился мнением о централизации управления российским спортом.

«Предлагаемую централизацию управления российским спортом в сегодняшних условиях считаю правильной и хорошей, потому что сегодня существует международная политика на разделение, чтобы затем добиться ослабления нас поодиночке и навязывания своих позиций. Поэтому сейчас нам очень важно консолидироваться. Я верю, что это позволит усилить наши позиции и наладить работу по поиску выхода из ситуации, которая нас сегодня не устраивает», — приводит ТАСС слова Агапитова.

Президент РФ Владимир Путин 17 октября на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе заявил о необходимости расширения полномочий Министерства спорта РФ. Глава государства подчеркнул, что координация совместной работы органов власти, государственных организаций и частного бизнеса возлагается на Минспорта РФ.