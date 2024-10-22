Тяжелая атлетика
Новости
Олимпиада
Главная
Тяжелая атлетика

Сегодня, 11:36

Глава ФТАР Агапитов выступает за централизацию управления российским спортом

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов поделился мнением о централизации управления российским спортом.

«Предлагаемую централизацию управления российским спортом в сегодняшних условиях считаю правильной и хорошей, потому что сегодня существует международная политика на разделение, чтобы затем добиться ослабления нас поодиночке и навязывания своих позиций. Поэтому сейчас нам очень важно консолидироваться. Я верю, что это позволит усилить наши позиции и наладить работу по поиску выхода из ситуации, которая нас сегодня не устраивает», — приводит ТАСС слова Агапитова.

Президент РФ Владимир Путин 17 октября на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе заявил о необходимости расширения полномочий Министерства спорта РФ. Глава государства подчеркнул, что координация совместной работы органов власти, государственных организаций и частного бизнеса возлагается на Минспорта РФ.

Источник: ТАСС
Читайте также
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
Шестикратный олимпийский чемпион Крис Хой сообщил о последней стадии рака
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
Капитан сломал челюсть молодому одноклубнику. Что случилось в «Сибири» и почему молчит руководство клуба
Фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко поженились в США
Популярное видео
Динамовец Пакетт — теперь россиянин. Что происходит с ЦСКА?
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 2
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» опять задерживают зарплату
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ИИХФ одобрила переход Криштофа после побега из «Сочи»
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«После удара от Дэвида Хэя словил мутного» Валуев: Холифилд, тюрьма, Дон Кинг
Кадровая революция в «Барысе» и побег словака из КХЛ
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости