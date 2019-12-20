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Глава ФТАР Агапитов баллотируется на пост президента Европейской федерации тяжелой атлетики

13:15

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов выдвинул свою кандидатуру на пост главы Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), сообщает ТАСС. Агапитов возглавил ФТАР в ноябре 2016 года.

— Исполком единогласно поддержал мою кандидатуру на выборный конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики, — сказал Агапитов. — Я буду выдвигать свою кандидатуру на посты президента, вице-президента и генерального секретаря.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7389551

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