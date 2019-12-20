Глава ФТАР Агапитов баллотируется на пост президента Европейской федерации тяжелой атлетики

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов выдвинул свою кандидатуру на пост главы Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), сообщает ТАСС. Агапитов возглавил ФТАР в ноябре 2016 года.

— Исполком единогласно поддержал мою кандидатуру на выборный конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики, — сказал Агапитов. — Я буду выдвигать свою кандидатуру на посты президента, вице-президента и генерального секретаря.