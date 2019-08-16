ФТАР допустила другие отстранения тяжелоатлетов из России

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сказал, что у него нет уверенности, что больше никого из российских спортсменов не отстранят от соревнований, и отметил, что решения Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) стали сюрпризом для руководства ФТАР.

IWF во вторник временно отстранила от соревнований и сообщила об открытии дел в отношении тяжелоатлетов Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тимы Туриевой.

Сегодня IWF сообщила, что временно отстранила по подозрению в допинге Дмитрия Лапикова, Чингиза Могушкова, Адама Малигова, Магомеда Абуева, Максима Шейко, Надежду Евстюхину и Юлию Коновалову. Расследование было начато благодаря партнерству IWF с Независимой организацией допинг-тестирования и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

— Никакой уверенности, что больше никого из спортсменов не отстранят, нет, — цитирует «РИА Новости» Агапитова. — Понятия не имею, что было в 2012, 2013 и 2014 годах, отношения к подготовке спортсменов не имел, не руководил федерацией. Это «подарки» из прошлого, от предыдущих руководителей федераций. В какой-то степени сюрприз. Мы узнаем о решениях IWF из писем чуть раньше, чем это становится известно всем.

?Идет оповещение со стороны IWF, в письмах есть дата, до которой можно подать апелляции. Юристы этим вопросом занимаются.