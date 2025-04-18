FONBET привез звезду телесериала Игры престолов в Красноярск

Исландский актер и спортсмен Хафтор Бьернссон, сыгравший гиганта Григора Гору Клигана в телесериале «Игра престолов», приехал в Красноярск для участия в Siberian Power Show. Генеральным спонсором фестиваля выступит БК FONBET.

Спортсмен прибыл в Красноярск утром 18 апреля. В аэропорту гостя встречали девушки в национальных костюмах с хлебом и солью. Бьернссону также вручили подарок — хоккейную джерси с автографом Александра Овечкина, амбассадора БК FONBET.

Хафтор Бьернссон прославился не только благодаря роли Григора Клигана в «Игре престолов», но и многочисленным победам на соревнованиях за звание самого сильного человека планеты. В Красноярск Бьернссон приехал с целью побить собственный мировой рекорд в становой тяге, который составляет 501 килограмм.

«Мы рады приветствовать всех спортсменов на фестивале силового экстрима Siberian Power Show. Особенно приятно видеть среди участников иностранных атлетов высочайшего класса — во многом это стало возможным благодаря работе с нашими партнерами. Также хотелось бы отметить коллег из FONBET, благодаря которым в Красноярск прилетел Хафтор Бьернссон. Я уверен, что в нынешнем году фестиваль станет одним из наиболее значимых событий в мире силовых видов спорта. Желаю всем спортсменам и зрителям насладиться представлением и получить максимум положительных эмоций от шоу», — сказал Денис Киюцин, создатель и организатор Siberian Power Show.

Siberian Power Show — это крупнейшее мероприятие в Сибири, которое собирает не только профессиональных спортсменов, но и любителей, готовых проявить себя в силовом экстриме, бодибилдинге, пауэрлифтинге и других силовых видах спорта. Помимо Бьернссона, участие в фестивале примут и другие звезды российского и международного силового экстрима. Среди них — Джулиус Мэддокс, Матэуш Килишковский, Михаил Шивляков, Валерий Савин и другие.