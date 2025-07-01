Тяжелая атлетика
Тяжелая атлетика

1 июля, 09:42

Федерация тяжелой атлетики России восстановила государственную аккредитацию

Игнат Заздравин
Корреспондент

Пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) объявила о восстановлении государственной аккредитации организации.

Соответствующий приказ подписал глава Минспорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Профильная комиссия Минспорта рекомендовала восстановить аккредитацию ФТАР и наделить её статусом общероссийской спортивной федерации по виду спорта «тяжелая атлетика», — говорится в сообщении.

Действие аккредитации ФТАР было приостановлено в декабре 2024 года.

Источник: ФТАР
