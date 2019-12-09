Федерация тяжелой атлетики России считает, что российские штангисты не будут попадаться на допинге

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов после того, как ВАДА приняло решение о санкциях в отношении российского спорта, выразил уверенность, что российских штангистов не будут уличать в применении запрещенных препаратов.

— У нас самая передовая, прогрессивная антидопинговая система. Опасений, что кто-то из наших спортсменов может попасться, нет. В этом плане мы можем поделиться опытом своей работы, — цитирует Агапитова ТАСС. Также он вспомнил о чемпионате Европы, который пройдет в Москве. — У нас остается три месяца до начала соревнований. Я не думаю, что их могут перенести, так как мы уже понесли расходы.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Москве 4-12 апреля 2020 года. Согласно решению ВАДА, санкции не распространяются на региональные турниры, в том числе континентальные.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн