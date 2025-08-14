Федерация тяжелой атлетики России решает вопросы по участию российских штангистов в ЧМ в Норвегии

Исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Егоров рассказал о работе по участию российских штангистов в чемпионате мира в Норвегии.

«Мы уже начали решать вопросы по участию наших спортсменов в этом турнире, прорабатываем разные варианты, касающиеся получения въездных виз и логистики. Также занимаемся оформлением нейтральных статусов, которые в настоящее время есть не всех наших спортсменов. Постараемся сделать все, что в наших силах.

Я думаю, мы способны обеспечить участие в чемпионате мира. Конечно, могут возникнуть и какие-то непредвиденные обстоятельства, но это будет уже дело случая. Если все получится, российские спортсмены поедут на чемпионат мира», — приводит слова Егорова ТАСС.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в норвежском Ферде с 2 по 11 октября.