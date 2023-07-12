Тяжелая атлетика
Новости
Олимпиада
Игры
Главная
Тяжелая атлетика

Сегодня, 14:38

Федерация тяжелой атлетики России подала заявку на участие спортсменов в чемпионате мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что организация отправила в Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF) заявку на участие своих спортсменов в чемпионате мира, который пройдет в сентябре в Саудовской Аравии.

«Наши спортсмены готовы выступать на всех международных соревнованиях на равных условиях со своими соперниками. В условиях, где отсутствует дискриминация, где нет места санкциям, которые давно перешли из спортивного в политическое поле и нарушают права российских атлетов. Так как мы готовы выступать в соревнованиях, то все необходимые технические процедуры соблюдаем. Заявки на участие в чемпионате мира мы отправили, все наши спортсмены доступны для допинг-тестирования, их профили в системе ADAMS своевременно заполняются. Команда прошла отбор и готова в любой момент выехать на чемпионат мира в составе 20 человек. Все зависит теперь от исполкома IWF. Если голос разума восторжествует, федерация примет решение в соответствии со своим уставом и спортивными принципами, то тогда наши спортсмены должны получить право выступить на чемпионате мира. Мы готовы выехать в Саудовскую Аравию и соревноваться там на равных условиях», — приводит слова Агапитова ТАСС.

Он также отметил, что международная федерация пока не ответила своим коллегам из России на письма о несогласии с предложенными IWF критериями допуска на зарубежные старты.

12 мая исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Исключение составляют тяжелоатлеты, которые в настоящее время имеют контрактные или другие связи с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении СВО.

Источник: https://tass.ru/sport/18254139
1
Читайте также
«Понимал, что в «Торонто» мест нет. Но мечта об НХЛ остается». Интервью новой надежды «Трактора»
Хоккеист СКА канадец Лайпсик намерен получить российское гражданство
На Кубани введен режим ЧС в четырех населенных пунктах из-за ливней
США разозлились из-за недовольства Зеленского по поводу решения НАТО по Украине
МЧС: из-за аномальной жары в четырех федеральных округах могут согнуться рельсы
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агапитов заявил, что IWF вынудила ФТАР уплатить 90 тысяч долларов в 2021 году
Новости
RSS RSS
Все новости