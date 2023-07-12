Федерация тяжелой атлетики России подала заявку на участие спортсменов в чемпионате мира

Президент Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что организация отправила в Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF) заявку на участие своих спортсменов в чемпионате мира, который пройдет в сентябре в Саудовской Аравии.

«Наши спортсмены готовы выступать на всех международных соревнованиях на равных условиях со своими соперниками. В условиях, где отсутствует дискриминация, где нет места санкциям, которые давно перешли из спортивного в политическое поле и нарушают права российских атлетов. Так как мы готовы выступать в соревнованиях, то все необходимые технические процедуры соблюдаем. Заявки на участие в чемпионате мира мы отправили, все наши спортсмены доступны для допинг-тестирования, их профили в системе ADAMS своевременно заполняются. Команда прошла отбор и готова в любой момент выехать на чемпионат мира в составе 20 человек. Все зависит теперь от исполкома IWF. Если голос разума восторжествует, федерация примет решение в соответствии со своим уставом и спортивными принципами, то тогда наши спортсмены должны получить право выступить на чемпионате мира. Мы готовы выехать в Саудовскую Аравию и соревноваться там на равных условиях», — приводит слова Агапитова ТАСС.

Он также отметил, что международная федерация пока не ответила своим коллегам из России на письма о несогласии с предложенными IWF критериями допуска на зарубежные старты.

12 мая исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Исключение составляют тяжелоатлеты, которые в настоящее время имеют контрактные или другие связи с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении СВО.