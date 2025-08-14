Тяжелая атлетика
Тяжелая атлетика

14 августа, 10:29

Федерация тяжелой атлетики России отправила расширенную заявку для участия в чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент

Исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Егоров сообщил об отправке заявки для участия в чемпионате мира

«Еще до начала чемпионата России нами была отправлена расширенная заявка для участия в чемпионате мира. Это очень важно, потому что процесс получения нейтральных статусов занимает продолжительное время и не всегда проходит гладко», — цитирует Егорова ТАСС.

По словам Егорова, решение о том, кто попадет в основной список, будет принято по итогам чемпионата России по тяжелой атлетике в Санкт-Петербурге и тренировочных сборов.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в норвежском Ферде с 2 по 10 октября.

Источник: ТАСС
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Вагайцев установил рекорд России в толчке в весовой категории свыше 109 кг

Штангистка Груздева уверена, что россиян допустят на чемпионат мира в Норвегии

