Федерация тяжелой атлетики России отправила расширенную заявку для участия в чемпионате мира

Исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Егоров сообщил об отправке заявки для участия в чемпионате мира

«Еще до начала чемпионата России нами была отправлена расширенная заявка для участия в чемпионате мира. Это очень важно, потому что процесс получения нейтральных статусов занимает продолжительное время и не всегда проходит гладко», — цитирует Егорова ТАСС.

По словам Егорова, решение о том, кто попадет в основной список, будет принято по итогам чемпионата России по тяжелой атлетике в Санкт-Петербурге и тренировочных сборов.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в норвежском Ферде с 2 по 10 октября.