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Допинг

Федерация тяжелой атлетики не получала информации о новых допинговых делах

14:23
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Глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов заявил, что ему не известно о 29 новых делах российских тяжелоатлетов, которые были открыты по итогам проверки базы данных московской лаборатории.

— Информация по новым делам нам не поступала. Пока нам известно только о 12 спортсменах, информация по которым публиковалась еще в августе, — цитирует Агапитова ТАСС.

В отчете комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства говорится о том, что после проверки первой части неискаженных данных московской лаборатории были открыты дела в отношении 41 российского тяжелоатлета, двух тхэквондистов, одного борца и одного каноиста.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7252901

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