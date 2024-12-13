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Европейская федерация тяжелой атлетики ждет россиян на своих соревнованиях

Камила Абдурахманова
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Президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Антонио Конфлитти рассчитывает на скорейшее возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

«Надеюсь, что, как и было условлено, вскоре мы снова сможем увидеть российских тяжелоатлетов, выступающих на европейских и международных спортивных соревнованиях», — говорится в письме президента EWF, которое предоставила ТАСС пресс-служба ФТАР.

Конфлитти рассказал, что готов поддержать ваши начинания и хотел бы как можно скорее посетить российских коллег из нашей европейской семьи тяжелой атлетики, поскольку Федерация тяжелой атлетики России является важным и исторически значимым членом мирового сообщества тяжелой атлетики.

Российские тяжелоатлеты не выступают на турнирах под эгидой EWF и Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) с марта 2022 года.

Источник: ТАСС
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