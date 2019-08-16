Еще семь российских тяжелоатлетов отстранены за нарушений антидопинговых правил

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила еще семерых российских спортсменов за нарушений антидопинговых правил, информирует пресс-служба организации. Это Дмитрий Лапиков, Чингиз Могушков, Адам Малигов, Магомед Абуев, Максим Шейко, Надежда Евстюхина и Юлия Коновалова.

Данные получены из Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее были отстранены Руслан Албегов, Тима Туриева, Давид Беджанян, Олег Чен и Егор Климонов.

Напомним, гендиректор РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что база данных Московской антидопинговой лаборатории после изъятия находится в обработке у ВАДА, а часть информации передана в международные федерации. РУСАДА в 2018 году было восстановлено в правах, одним из условий восстановления была передача данных Московской лаборатории.