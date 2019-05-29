"Его карьеру сгубила популярность". Бывший тренер чемпиона Европы Малигова - об инциденте в торговом центре

Бывший тренер чемпиона Европы-2017 Адама Малигова Асламбек Эдиев заявил, что карьеру спортсмена сгубила популярность. Сегодня стало известно, что 26-летний атлет был задержан в Москве за кражу продуктов из крупного торгового центра. Он может быть объявлен в розыск.

- Мне стыдно слышать о таком, он не должен был заниматься такими вещами, - приводит ТАСС слова Эдиева. - Я перед ним чуть ли не на коленях стоял, просил его, чтобы он слушал меня, тренировался, но у меня ничего не получилось. Популярность сгубила его, у него появилось слишком много "я", на это я ему всегда отвечал, что "я" - последняя буква в алфавите.

Напомним, Малигов также является серебряным призером чемпионата Европы-2014.

Чемпион Европы по тяжелой атлетике Малигов задержан за кражу из крупного торгового центра