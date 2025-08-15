Дисквалифицированную штангистку Сотиеву включили в заявку на чемпионат мира

Дисквалифицированную за нарушение антидопинговых правил россиянку Яну Сотиеву включили в заявку сборной России на чемпионат мира по тяжелой атлетике, сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

23-летняя Сотиева оказалась в списке российских спортсменов, вызванных для участия в турнире в норвежском Ферде. Чемпионат мира пройдет 2—10 октября, россияне будут выступать в нейтральном статусе. В общей сложности в заявку включили 32 спортсмена (по 16 мужчин и женщин), в том числе 14 — в качестве резервистов.

Сотиеву дисквалифицировали после обнаружения в ее допинг-пробе запрещенного метилгексанамина (экстракта герани). Срок наказания истекает 6 сентября 2025 года. Спортсменка — бронзовый призер чемпионата мира-2021 и серебряный призер чемпионата Европы-2021.