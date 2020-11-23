Четыре российских штангиста дисквалифицированы за допинг

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) дисквалифицировала четырех спортсменов за нарушение антидопинговых правил, информирует пресс-служба организации.

В их число вошли Максим Миронов, Мурат Тамазов, Наталья Гришина и Эльвира Исмаева. Все дисквалифицированы на четыре года, а их результаты с 2015 по 2019 год аннулированы.

Также аннулированы результаты у Ильи Атнабаева (за 2015 год) и Олега Ивлева (с 2015 по 2017 год).