Чепик выиграл чемпионат России по тяжелой атлетике с рекордом страны
Роман Чепик установил рекорд страны в весовой категории до 89 кг и выиграл золотую медаль чемпионата России по тяжелой атлетике.
Чепик поднял 168 кг в рывке и 197 кг в толчке, набрав по сумме упражнений 365 кг. Второе место занял Даниэль Кузьмичев (сумма 344 кг), тройку призеров замкнул Артем Горлов (343).
В весовой категории до 96 кг лучшим стал Георгий Киселев (375). Второе место занял Тимур Долбышев (368), третье — Максим Могучев (361).
У женщин в весовой категории свыше 87 кг чемпионкой России стала Виктория Орлова (237), серебряным призером — Ксения Пасхина (221), бронзовым — Мария Белозерова (210).
Чемпионат России в Новом Уренгое завершится 17 июня.
Новости