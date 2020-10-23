Чемпионка России Масхадова в третий раз дисквалифицирована за допинг

Пятикратная чемпионка России по тяжелой атлетике Амина Масхадова дисквалифицирована на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает Федерация тяжелой атлетики России.

В настоящее время 35-летная Масхадова отбывает восьмилетнюю дисквалификацию, полученную в 2016 году. Также спортсменка наказывалась двухлетним отстранением от участия в соревнованиях в 2013 году. Новая дисквалификация Масхадовой начнется после окончания нынешней, в августе 2023 года.

Масхадова становилась чемпионкой России в 2004, 2006, 2008, 2011, 2013 годах.