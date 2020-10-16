Чемпионка мира Шимкова временно отстранена на основе данных МАДЛ

Россиянка Светлана Шимкова временно отстранена по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации тяжелой атлетики. Решение принято на основании проверки данных Московской антидопинговой лаборатории. Отстранение вступает в силу 16 октября.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в апреле объявило о завершении расследования в отношении 298 российских спортсменов на основе базы данных московской лаборатории (LIMS), которая содержит результаты их проверки на допинг за период с 2012 по 2015 год. Собранная информация ыла передана международным спортивным федерациям.

Ранее IWF временно отстранила призера чемпионатов Европы россиянина Феликса Халибекова, а также его соотечественников Арсена Бораганова и Алексея Емельяненко.

Шимкова — чемпионка мира-2010 в весе до 69 кг. Также на ее счету два серебра чемпионатов мира и два золота чемпионатов Европы.