Чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в августе в Грозном

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что чемпионат России среди мужчин и женщин планируется провести в Грозном с 17 по 23 августа. Турнир планировалось провести в июне, но из-за пандемии коронавируса он был перенесен.

— Чемпионат России мы планируем провести в Грозном 17-23 августа, — цитирует «РИА Новости» Агапитова. — При определении дат организации турнира мы в целом отталкивались от календаря международных соревнований. И, конечно же, мы оцениваем то, что осенью в Москве пройдет чемпионат Европы.