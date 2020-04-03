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Чемпионат Европы в Москве перенесут на более поздний срок

17:26
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Первый вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Сергей Сырцов заявил, что московский чемпионат Европы, который изначально должен был стартовать 4 апреля, не состоится в июне и будет перенесен на более поздний срок, информирует ТАСС.

Первоначально чемпионат Европы в Москве должен был проходить с 4 по 12 апреля, однако затем было принято решение из-за пандемии коронавируса провести этот турнир с 13 по 21 июня.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8157057

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