Чемпионат Европы в Москве перенесут на более поздний срок

Первый вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Сергей Сырцов заявил, что московский чемпионат Европы, который изначально должен был стартовать 4 апреля, не состоится в июне и будет перенесен на более поздний срок, информирует ТАСС.

Первоначально чемпионат Европы в Москве должен был проходить с 4 по 12 апреля, однако затем было принято решение из-за пандемии коронавируса провести этот турнир с 13 по 21 июня.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.