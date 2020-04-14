Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве отложен до осени

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который должен пройти в 2020 году в Москве, перенесен с июня на осень, сообщает ТАСС.

В марте Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила о переносе турнира, который должен был состояться с 4 по 12 апреля, на период с 13 по 21 июня. В связи с пандемией коронавируса турнир не сможет состояться и в эти сроки.

На день 14 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.