Чемпион России штангист Балаев рассказал, что допинг попал в его организм через БАД

Чемпион России 2025 года по тяжелой атлетике Хас-Магомед Балаев рассказал, что отбыл двухлетнюю дисквалификацию за то, что принимал биологически активную добавку (БАД), в которой оказалась запрещенная Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) субстанция.

Балаев отбывал дисквалификацию два года вместо стандартных четырех, в его допинг-пробе был обнаружен метаболит метандиенона, штангист получил возможность вернуться в спорт 15 января 2025 года.

«Запрещенное вещество попало в мой организм не по моей вине, оно было в загрязненном БАД, который я употреблял, — цитирует Балаева ТАСС. — Само РУСАДА проверило этот БАД и подтвердило, что он оказался загрязненным. Получилось как получилось. Все долгие годы тренировок сошли на нет».