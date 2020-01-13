Чемпион мира штангист Окулов, пропустивший сезон-2019 из-за травмы, вызван на сбор в Рузу

Чемпион мира 2018 года по тяжелой атлетике Артем Окулов, пропустивший прошедший сезон из-за травмы, вызван на сбор национальной команды в подмосковную Рузу, сообщает ТАСС.

Окулов в 2015 году выиграл мировое первенство в Хьюстоне в весовой категории до 85 кг, а в 2018 году занял первое место на чемпионате мира в Ашхабаде в весе до 89 кг. Сезон-2019 спортсмен пропустил из-за травмы колена и длительного восстановления после операции.

Сбор в Рузе пройдет с 13 января по 2 февраля. С 3 по 10 февраля в Санкт-Петербурге состоится Кубок России, по итогам которого будет сформирован состав на апрельский чемпионат Европы в Москве.