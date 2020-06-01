Чемпион мира по пауэрлифтингу найден мертвым в своем доме в Подмосковье

Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер найден мертвым в своем доме в Подмосковье, сообщает «МК». Трагедия произошла 31 мая в городе Высоковск.

Трайбер проживал в частном доме с 33-летней супругой Юлией и маленькой дочерью. Отмечается, что за несколько месяцев до трагедии родные стали замечать изменения в поведении спортсмена: последнее время он часто скандалил с близкими.

После очередного скандала, накануне случившегося, Юлия с ребенком уехала к маме. Утром он отправил сообщения жене и старшему сыну Евгению, который проживает отдельно, и просил прощения. Евгений пытался дозвониться до отца, но тот не брал трубку. Приехав к нему домой, мужчина обнаружил его на полу мертвым.

Прибывшая на место полиция нашла незарегистрированный обрез охотничьего ружья с двумя стволами. Спортсмен утилизировал свое зарегистрированное ружье еще в конце прошлого года, о существовании у него еще какого-либо оружия никто из близких не знал.

Трайбер — многократный чемпион мира по пауэрлифтингу. Последние годы был ведущим тренером в спортивном зале «Атлет».