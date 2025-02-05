Чемпион мира Окулов не выступит на Кубке России из-за травмы бедра

Тренер двукратного чемпиона мира по тяжелой атлетике Артема Окулова, Рим Сиразетдинов, сообщил, что штангист не выступит на февральском Кубке России из-за травмы бедра.

«Окулов не будет выступать на Кубке России, он получил небольшую травму бедра на тренировке у себя дома еще до того, как приехал на сбор национальной команды. Было принято решение пропустить этот турнир. Никаких операций не нужно, Артем уже тренируется и будет выступать на следующих соревнованиях», — приводит слова Сиразетдинова ТАСС.

С 4 по 9 февраля в Верхней Пышме проходит Кубок России по тяжелой атлетике.

30-летний Окулов — чемпион мира 2015 и 2019 годов. Также в его активе две бронзовые медали взрослых мировых первенств и серебро чемпионата Европы 2017 года. В этом году он стал победителем Игр БРИКС в весовой категории до 89 кг.