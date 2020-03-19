ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве, перенесенный на июнь, лишился статуса отборочного на ОИ

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве, перенесенный с апреля на июнь в связи с пандемией коронавируса, решением исполкома Международной федерации тяжелой атлетики, лишился статуса квалификационного к Олимпиаде-2020.

— На исполкоме активно обсуждался вопрос отбора на Олимпиаду-2020, который обострился из-за многочисленных переносов, связанных с коронавирусом, — приводит ТАСС слова президента Федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова. — В итоге было принято решение не продлевать квалификационный период. Оно было вызвано тем, что многие перенесенные соревнования в итоге могут вообще не состояться из-за неопределенной ситуации, поэтому решили ограничиться теми турнирами, которые на данный момент прошли. Таким образом, чемпионат Европы в Москве, который перенесен на июнь, уже не будет являться квалификационным турниром на Игры в Токио. На мой взгляд, это было не самое лучшее и не самое справедливое решение.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114 В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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