CAS удовлетворил апелляцию Агапитова о снятии с выборов главы Международной федерации тяжелой атлетики

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Максима Агапитова о снятии с выборов президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

CAS установил, что комиссия IWF не имела полномочий для предотвращения выдвижения кандидатов на выборы президента международной организации от Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

15 апреля 2020 года исполком IWF принял отставку венгра Тамаша Аяна, который возглавлял федерацию с 2000 года. Выборный конгресс IWF запланирован на 25-26 июня.

52-летний Агапитов возглавляет ФТАР с 2016 года. В мае 2017 года он был избран в исполком IWF.