Большинство дисквалифицированных российских штангистов не будут подавать апелляции в CAS

Антидопинговый координатор Федерации тяжелой атлетики России Александр Петров считает, что большинство дисквалифицированных Международной федерацией тяжелой атлетики российских штангистов не будут подавать апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), информирует ТАСС.

8 октября IWF дисквалифицировала бронзового призера Олимпийских игр 2012 года Руслана Албегова, чемпионку мира Тиму Туриеву, двукратного серебряного призера чемпионатов мира Дмитрия Лапикова, двукратных серебряных призеров чемпионатов Европы Юлию Коновалову и Максима Шейко, а также серебряного призера европейского первенства Егора Климонова за нарушения антидопинговых правил.

«Возможно, кто-то из дисквалифицированных спортсменов и подаст апелляцию в CAS, хотя большинство, насколько я знаю, не собираются этого делать, — сказал Петров. — У нас нет точных данных. Федерация занимается только защитой прав спортсменов во время расследования, а всем остальным занимаются адвокаты».