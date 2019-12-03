Более 40 российских тяжелоатлетов подозреваются в нарушении антидопинговых правил

Всемирное антидопинговое агентство после проверки первой части неискаженных данных московской лаборатории открыло дела в отношении 41 тяжелоатлета, двух тхэквондистов, одного борца и одного каноиста, сообщает ТАСС.

Всего под подозрение попали 298 человек, однако ВАДА пока проверят информацию только по 153 спортсменам, поскольку по остальным данные были удалены или искажены. Ранее ВАДА сообщало, что в отношении российских спортсменов возбуждено 47 дел, в отчете говорится о 45.

Имена 12 из 41 спортсмена уже известны. В августе IWF временно отстранила Руслана Албегова, Дмитрия Лапикова, Чингиза Могушкова, Адама Малигова, Магомеда Абуева, Максима Шейко, Надежду Евстюхину, Юлию Коновалову, Давида Беджаняна, Олега Чена, Егора Климонова и Тиму Туриеву.

ВАДА считает, что манипуляции с базой скрыли информацию о 145 из 298 российских спортсменов. Сохранение идентичности базы московской лаборатории являлось условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре прошлого года.