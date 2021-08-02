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Белорусский тяжелоатлет погиб в автокатастрофе в Германии

16:40

Белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик скончался 1 августа в результате автокатастрофы, сообщает Weightlifting.by.

Трагедия произошла в Германии. Спортсмену было 25 лет.

Мжачик — мастер спорта международного класса, выступал в весовой категории свыше 109 кг. Участник Олимпийских игр в Рио-2016. Бронзовый призер молодежного (U-23) чемпионата Европы (2017), бронзовый призер в рывке (2019). Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2015 года. Серебряный призер чемпионата Европы среди юношей (2012).

Серебряный (2014, 2016, 2018, 2019) и бронзовый (2013) призер чемпионата Белоруссии. Обладатель (2020), серебряный (2015, 2018) и бронзовый (2016) призер Кубка Белоруссии.

Дополнительная информация:

https://weightlifting.by/nationalteam/mzhachyk-rip/

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Иван Шитик все материалы автора

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