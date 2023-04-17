Армения избежала штрафа за инцидент с флагом Азербайджана на ЧЕ по тяжелой атлетике

Армению не штрафовали за инцидент с флагом Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике, сообщает Armenia Today со ссылкой на замминистра образования, науки, культуры и спорта страны Карена Гилояна.

14 апреля на церемонии открытия турнира мужчина выхватил у знаменосца флаг Азербайджана и поджег его. Такую акцию устроил дизайнер Арам Николян, которого доставили в полицейское отделение, но через некоторое время освободили.

Сообщается, что в Армении по этому поводу не получали писем ни из Международной федерации тяжелой атлетики, ни из европейской федерации.

Сборная Азербайджана из-за инцидента с флагом покинула турнир. Также Азербайджан призвал Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Ереване с 15 по 23 апреля.