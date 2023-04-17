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Сегодня, 17:42

Армения избежала штрафа за инцидент с флагом Азербайджана на ЧЕ по тяжелой атлетике

Мария Гусева
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Армению не штрафовали за инцидент с флагом Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике, сообщает Armenia Today со ссылкой на замминистра образования, науки, культуры и спорта страны Карена Гилояна.

14 апреля на церемонии открытия турнира мужчина выхватил у знаменосца флаг Азербайджана и поджег его. Такую акцию устроил дизайнер Арам Николян, которого доставили в полицейское отделение, но через некоторое время освободили.

Сообщается, что в Армении по этому поводу не получали писем ни из Международной федерации тяжелой атлетики, ни из европейской федерации.

Сборная Азербайджана из-за инцидента с флагом покинула турнир. Также Азербайджан призвал Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Ереване с 15 по 23 апреля.

Флаг Азербайджана на&nbsp;церемонии открытия Олимпийских игр в&nbsp;Пекине. «Спорт стал инструментом распространения ненависти». Скандал на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Источник: https://armeniatoday.news/politics-ru/604439/
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