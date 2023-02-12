Аниканов заявил, что результат Кашириной на Кубке России в Грозном позволил бы ей победить на чемпионате мира

Главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов заявил, что тяжелоатлетка Татьяна Каширина победила на Кубке России с результатом, который бы гарантировал ей золотые медали чемпионатов мира и Европы в 2022 году.

«Однозначную оценку выступлениям в Грозном членов женской сборной России дать нельзя, кто-то порадовал тренеров, а кто-то разочаровал. В некоторых весовых категориях были установлены рекорды страны, особенно порадовала борьба в весе до 81 кг, в котором Яна Сотиева с Дарьей Ахмеровой установили девять достижений. Татьяна Каширина, перешедшая в более легкую весовую категорию до 87 кг, установила по ходу выступления семь рекордов. Если бы она показала в прошлом году такой же результат на чемпионатах мира и Европы, то стала бы первой в своей новой весовой категории», — приводит ТАСС слова Аниканова.

По информации источника, 32-летняя спортсменка была отстранена от соревнований в конце 2020 года на основании данных из базы московской лаборатории, которая содержит результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Из-за отстранения россиянка пропустила Олимпийские игры в Токио.

Кубок России по тяжелой атлетике проходит в Грозном с 6 по 13 февраля. 11 февраля Каширина победила в весовой категории до 87 кг, набрав в сумме 275 кг (125+150).