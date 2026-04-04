4 апреля, 10:10

Американские штангисты не поедут на юниорский чемпионат мира в Египет из соображений безопасности

Алина Савинова

Федерация тяжелой атлетики США приняла решение отказаться от участия в юниорском чемпионате мира в Египте из соображений безопасности на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

Турнир пройдет в Исмаиле со 2 по 8 мая. В предварительную заявку на него входило 11 штангистов из США.

В федерации подчеркнули, что для спортсменов важно иметь возможность выступать на международном уровне. В связи с этим организация договорилась с Британской федерацией тяжелой атлетики (British Weightlifting) об участии в чемпионате Великобритании, который состоится 16-17 мая в Телфорде (Англия), в качестве приглашенных тяжелоатлетов.

Российские штангисты примут участие в юниорском чемпионате мира-2026 в Египте. Впервые с 2021 года они будут выступать под национальным флагом и гимном.

Источник: ТАСС
Александр Головин — про Монако, Россию, трофеи и CS c Дотой
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 6 апреля
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 4 апреля
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Подвиг «Салавата Юлаева», «Автомобилисту» нужна перестройка
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сибирь», «Нефтехимик» и «Спартак» вылетели в первом раунде
«Нефтехимик» — «Факел»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
Уволят ли Ларионова? Ротенберг в «Динамо»? Первый раунд плей-офф КХЛ
