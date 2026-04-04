Американские штангисты не поедут на юниорский чемпионат мира в Египет из соображений безопасности

Федерация тяжелой атлетики США приняла решение отказаться от участия в юниорском чемпионате мира в Египте из соображений безопасности на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

Турнир пройдет в Исмаиле со 2 по 8 мая. В предварительную заявку на него входило 11 штангистов из США.

В федерации подчеркнули, что для спортсменов важно иметь возможность выступать на международном уровне. В связи с этим организация договорилась с Британской федерацией тяжелой атлетики (British Weightlifting) об участии в чемпионате Великобритании, который состоится 16-17 мая в Телфорде (Англия), в качестве приглашенных тяжелоатлетов.

Российские штангисты примут участие в юниорском чемпионате мира-2026 в Египте. Впервые с 2021 года они будут выступать под национальным флагом и гимном.

