Алексей Ловчев успешно прооперирован

Российский штангист Алексей Ловчев, вернувшийся в спорт в конце декабря после окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, успешно прооперирован по поводу травмы локтя.

30-летний тяжелоатлет получил травму локтя во время Кубка России по тяжелой атлетике в Санкт-Петербурге. Ранее главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский сообщил, что Ловчев из-за повреждения пропустит домашний чемпионат Европы, который пройдет в Москве с 2 по 12 апреля.

— Операция была вчера, все прошло хорошо, состояние нормальное. Сейчас еще нахожусь в больнице. О сроках восстановления пока ничего сказать не могу, — цитирует ТАСС Ловчева.