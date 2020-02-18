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Алексей Ловчев успешно прооперирован

16:48
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Российский штангист Алексей Ловчев, вернувшийся в спорт в конце декабря после окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, успешно прооперирован по поводу травмы локтя.

30-летний тяжелоатлет получил травму локтя во время Кубка России по тяжелой атлетике в Санкт-Петербурге. Ранее главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский сообщил, что Ловчев из-за повреждения пропустит домашний чемпионат Европы, который пройдет в Москве с 2 по 12 апреля.

— Операция была вчера, все прошло хорошо, состояние нормальное. Сейчас еще нахожусь в больнице. О сроках восстановления пока ничего сказать не могу, — цитирует ТАСС Ловчева.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7788149

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