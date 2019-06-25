Александр Краснов победил на чемпионате России

Александр Краснов одержал победу на чемпионате России в Новосибирске в категории до 55 кг. Он поднял 236 кг (111 в рывке и 125 в толчке).

Второе место занял Равиль Джафаров – 229 (99+130) кг. Замкнул тройку Геннадий Зыков с 221 (101+120) кг.

В соревнованиях женщин в категории до 45 кг победу одержала Надежда Панова (153 кг в сумме), второй стала Анастасия Корчагина (138 кг), третье место - Александра Фурдик (130 кг).

В категории до 49 кг золото выиграла Кристина Соболь (178 кг). Второе место заняла Светлана Черемшанова (156 кг), третьей стала Ирина Баймулкина (148 кг).