Албегов назвал справедливым и честным нового главу ФТАР Василенко

Двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике Руслан Албегов в разговоре с «СЭ» оценил назначение Дмитрия Василенко на пост президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

«Я знаю, что Василенко — хороший, справедливый и честный человек. Надеюсь, что все будет хорошо в его работе, чего я ему и желаю», — сказал Албегов «СЭ».

10 ноября Василенко был избран президентом ФТАР большинством голосов. Он сменил на этом посту Максима Агапитова, который возглавлял организацию с 2016 года.