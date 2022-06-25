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Сегодня, 22:01

Агапитова не избрали в исполком Международной федерации тяжелой атлетики

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов не избран в исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Отчетно-выборный конгресс проходит в Тиране в субботу, 25 июня, сообщает ТАСС.

Ранее Агапитов снял свою кандидатуру с выборов на пост президента и генерального секретаря IWF.

Новым главой IWF стал представитель Ирака Джалуд аль-Шаммари.

IWF ранее приняла решение отстранить кандидатов от России от участия в выборах. В различные комитеты IWF баллотировались россияне Александр Кишкин и Дмитрий Черногоров.

Источник: https://tass.ru/sport/15034353
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