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Агапитов заявил, что российские тяжелоатлеты намерены бороться за золотые медали на Олимпиаде в Париже

21 октября, 16:58

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что национальная сборная намерена бороться за медали самого высокого достоинства на Олимпиаде в Париже.

«Несмотря на все трудности, в Париже наша команда может рассчитывать на максимальное количество медалей. Каждый спортсмен будет выходить на помост и сражаться за награды самого высокого достоинства. Уверен, на Олимпиаду-2024 наша сборная поедет уже в полном составе. Мы сможем отстоять право российской команды реализовать свой спортивный потенциал в полном объеме», — приводит слова Агапитова ТАСС.

Также Агапитов отметил, что в России приняли решение поддерживать всех молодых и перспективных спортсменов.

«В начале 2022 года члены вновь избранного исполкома IWF будут разрабатывать и принимать новые правила олимпийского отбора (квалификации), рекомендованные МОК, и новые весовые категории для мужчин и женщин, которые будут вписаны в программу Олимпиады. Поэтому в России уже принято решение поддерживать всех молодых и перспективных спортсменов, несмотря на весовую категорию. Спрогнозировать дальнейшую трансформацию олимпийской программы пока невозможно».

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024-го.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12726415

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Екатерина Савостина все материалы автора
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