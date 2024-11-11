Агапитов: «Мы передаем следующему руководству сильную федерацию тяжелой атлетики»

Бывший президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов считает, что передает новому главе Дмитрию Василенко сильную организацию. В воскресенье, 10 ноября, Василенко был избран президентом ФТАР большинством голосов. Он сменил на этом посту Агапитова, который возглавлял организацию с 2016 года.

«Благодарен за восемь лет работы, мы передаем следующему руководству сильную федерацию. Я не выдвигался в руководящие органы ФТАР, только на должность президента. Обдумаю возможные перспективы», — цитирует Агапитова ТАСС.

Ранее Василенко занимал должность генерального секретаря ФТАР и был членом исполнительного комитета организации.