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Агапитов снялся с выборов главы Европейской федерации тяжелой атлетики

16:01

Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов снял свою кандидатуру с выборов президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), информирует «РИА Новости».

Выборы главы EWF пройдут в четверг во время конгресса организации в Москве. Агапитов заявил о своем решении в ходе выступления на конгрессе.

Агапитов с 2016 года возглавляет ФТАР, с 2017 года является членом исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210401/agapitov-1603811257.html

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