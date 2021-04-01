Агапитов снялся с выборов главы Европейской федерации тяжелой атлетики
16:01
Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов снял свою кандидатуру с выборов президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), информирует «РИА Новости».
Выборы главы EWF пройдут в четверг во время конгресса организации в Москве. Агапитов заявил о своем решении в ходе выступления на конгрессе.
Агапитов с 2016 года возглавляет ФТАР, с 2017 года является членом исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
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