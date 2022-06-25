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Сегодня, 16:35

Агапитов снял свою кандидатуру с выборов президента Международной федерации тяжелой атлетики

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов снял свою кандидатуру с выборов президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), информирует ТАСС.

15 апреля 2020 года исполком IWF принял отставку венгра Тамаша Аяна, который возглавлял федерацию с 2000 года. Независимая комиссия во главе с Ричардом Маклареном выявила факты коррупции в международной федерации, направленные на сокрытие положительных результатов допинг-проб спортсменов.

В октябре того же года исполком IWF назначил исполняющим обязанности главы организации британца Майка Ирани. На этом посту он сменил американку Урсулу Папандреа, которая временно возглавила федерацию после ухода Аяна.

Источник: https://tass.ru/sport/15032639
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