Агапитов снял свою кандидатуру с выборов президента Международной федерации тяжелой атлетики

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов снял свою кандидатуру с выборов президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), информирует ТАСС.

15 апреля 2020 года исполком IWF принял отставку венгра Тамаша Аяна, который возглавлял федерацию с 2000 года. Независимая комиссия во главе с Ричардом Маклареном выявила факты коррупции в международной федерации, направленные на сокрытие положительных результатов допинг-проб спортсменов.

В октябре того же года исполком IWF назначил исполняющим обязанности главы организации британца Майка Ирани. На этом посту он сменил американку Урсулу Папандреа, которая временно возглавила федерацию после ухода Аяна.