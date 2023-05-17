Агапитов считает, что недопуск российских штангистов-военнослужащих противоречит духу честной борьбы

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов прокомментировал решение исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) запретить участие в турнирах под своей эгидой штангистам из России и Белоруссии, имеющим отношение к силовым структурам.

«Какие-либо ограничения, связанные с наличием трудовых отношений со спортивными обществами, имеющими корпоративные связи с Министерством обороны РФ, Министерством внутренних дел РФ или аналогичными государственными структурами, не имеют ничего общего с принципом равноправия, спортивного духа и честной борьбы. Особенно это удивительно с учетом того, что огромное количество спортсменов из других стран также являются сотрудниками военных или других силовых ведомств, но никому в IWF не приходит в голову каким-то образом ставить под вопрос (и уж тем более ограничивать) их право на участие в крупных международных соревнованиях», — приводит ТАСС слова Агапитова.

12 мая исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Исключение составляют тяжелоатлеты, которые в настоящее время имеют контрактные или другие связи с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении СВО.