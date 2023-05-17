Тяжелая атлетика
Новости
Олимпиада
Игры
Главная
Тяжелая атлетика

Сегодня, 09:59

Агапитов считает, что недопуск российских штангистов-военнослужащих противоречит духу честной борьбы

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов прокомментировал решение исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) запретить участие в турнирах под своей эгидой штангистам из России и Белоруссии, имеющим отношение к силовым структурам.

«Какие-либо ограничения, связанные с наличием трудовых отношений со спортивными обществами, имеющими корпоративные связи с Министерством обороны РФ, Министерством внутренних дел РФ или аналогичными государственными структурами, не имеют ничего общего с принципом равноправия, спортивного духа и честной борьбы. Особенно это удивительно с учетом того, что огромное количество спортсменов из других стран также являются сотрудниками военных или других силовых ведомств, но никому в IWF не приходит в голову каким-то образом ставить под вопрос (и уж тем более ограничивать) их право на участие в крупных международных соревнованиях», — приводит ТАСС слова Агапитова.

12 мая исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Исключение составляют тяжелоатлеты, которые в настоящее время имеют контрактные или другие связи с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении СВО.

Источник: https://tass.ru/sport/17765357
1
Читайте также
40 миллионов за первое место, слухи о Дзюбе и трансферы. Инсайды «СЭ» о будущем «Рубина»
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Тульские пряники и попытка покушения на тренера
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Где будет отдыхать Ротенберг: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Илья Сорокин — претендент на «Везина Трофи»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные династии российского футбола
Новый контракт Родиона Амирова
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Ничушкина оставят в «Колорадо» несмотря на скандал
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Генсек ВФВ: «У наших команд большие шансы пройти отбор на Олимпиаду, если нас допустят»
Кокшаров прокомментировал новость о лишении шансов мужской сборной России по гандболу выступить на ОИ-2024
«МОК рискует утратить наше доверие». Евросоюз снова угрожает Баху из-за России
Тарасова считает, что призывы Украины никак не повлияют на решение ISU по российским фигуристам
Украинские спортсмены призвали ISU сохранить полное отстранение российских фигуристов
Федерация бокса России рассматривает возможность отбора на Олимпиаду в Париже через Азиатские игры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агапитов считает дискриминационными условия возвращения на турниры российских штангистов
Новости
RSS RSS
Все новости