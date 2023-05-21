Агапитов призвал IWF прекратить попытки нарушения прав штангистов из России

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов призвал Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF) прекратить попытки нарушения прав российских спортсменов.

«Мы призываем IWF занять ответственную позицию: прекратить односторонние санкции дискриминационного характера, защитить чистых спортсменов и их права, прекратить политику замалчивания и покрывательства дел коррупционеров, отмеченных в докладе Макларена. Демонстрируемое безответственное поведение может привести к эскалации кризиса в нашем спорте и окончательной утрате олимпийского статуса», — приводит ТАСС слова Агапитова.

12 мая исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Исключение составляют тяжелоатлеты, которые в настоящее время имеют контрактные или другие связи с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении СВО.

Ранее спортсменам из России и ФТАР предоставили всего восемь часов на ознакомление и подписание англоязычного юридического документа для участия в этапе «Гран-при IWF» на Кубе. Российские тяжелоатлеты не подписали декларации.