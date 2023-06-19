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Агапитов объявил IWF условия, на которых российские штангисты поедут на зарубежные старты

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что исполком организации отправил официальное письмо в Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF), в котором объяснил, на каких условиях российские спортсмены готовы выступать на турнирах под эгидой IWF.

«Мы написали официальное письмо в международную федерацию, в котором объяснили, на каких условиях российские спортсмены готовы выступать на международных стартах. Те условия, которые IWF выдвигает сейчас, являются унизительными и дискриминирующими для нас. У нас нет никакого желания бойкотировать зарубежные старты, российские тяжелоатлеты, соответствующие всем требованиям антидопинговых правил и конституции IBW, готовы выступать исключительно на равных для всех спортсменов и стран — членов IWF условиях. Предложение Международной федерации тяжелой атлетики подписать российским спортсменам, тренерам и иным специалистам декларации политического характера, которые противоречат законодательству РФ и Олимпийской хартии, является дискриминационным. Поэтому мы считаем участие российских спортсменов и тренеров в международных соревнованиях на условиях политического характера абсолютно неприемлемыми», — приводит слова Агапитова ТАСС.

Он также заявил, что отечественные тяжелоатлеты всегда хотели выступать на тех международных турнирах, которые отвечают требованиям Олимпийской хартии и фундаментальным признакам олимпизма.

«Исполком ФТАР от лица всех спортсменов призывает IWF занять ответственную позицию и незамедлительно отказаться от санкций дискриминационного характера. Демонстрируемое IWF крайне безответственное поведение может привести только к усилению кризиса в тяжелой атлетике, ее деградации и внутреннему расколу», — добавил Агапитов.

12 мая исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Исключение составляют тяжелоатлеты, которые в настоящее время имеют контрактные или другие связи с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении СВО.

Источник: https://tass.ru/sport/18061287
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