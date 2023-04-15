Адвокат рассказал об уголовном деле за сожжение флага на чемпионате Европы

Адвокат Александр Кочубаев прокомментировал уголовное дело в отношении мужчины, который во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике сжег флаг Азербайджана.

«На самой ранней стадии следствия следственный орган констатировал отсутствие состава преступления. По предварительным данным, уголовное производство инициировано не будет. Николян освобожден», — приводит слова Кочубаева РИА «Новости».

Ранее в сети появились видеокадры с горящим азербайджанским флагом на открытии чемпионата Европы в Ереване. Такую акцию устроил дизайнер Арам Николян, которого доставили в полицейское отделение, но через некоторое время освободили.