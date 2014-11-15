Евстюхина завоевала серебро на чемпионате мира
15 ноября 2014, 14:44
На чемпионате мира-2014 в весовой категории до 75 кг представительница КНДР Ким Ын Чу завоевала золотую медаль. На втором месте россиянка Надежда Евстюхина, ставшая победительницей мирового первенства в 2013 и 2011 годах. Третья – китаянка Кан Ю.
Алма-Ата (Казахстан)
Чемпионат мира
Женщины
До 75 кг
1. Ким Ын Чу (КНДР) – 283 (126+157) кг
2. ЕВСТЮХИНА (Россия) – 279 (126+153)
3. Кан Ю (Китай) – 277 (126+151)
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