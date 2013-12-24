Два российских тяжелоатлета дисквалифицированы на десять лет

Федерация тяжелой атлетики России на основании решения национального антидопингового агентства приняла решение о дисквалификации шести спортсменов, информирует официальный сайт РУСАДА. В этот список попали: Олег Мусохранов (дисквалифицирован на 3 месяца, начиная с 7 ноября), Михаил Резниченко, Теймур Алескеров (на 2 года, начиная с 6 ноября), Дмитрий Срыбный (на 2 года, начиная с 7 ноября), Евгений Коломийц и Юрий Селютин (на 10 лет, начиная со 2 октября).