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24 декабря 2013, 12:28

Два российских тяжелоатлета дисквалифицированы на десять лет

Дмитрий Смирнов
Корреспондент
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Федерация тяжелой атлетики России на основании решения национального антидопингового агентства приняла решение о дисквалификации шести спортсменов, информирует официальный сайт РУСАДА. В этот список попали: Олег Мусохранов (дисквалифицирован на 3 месяца, начиная с 7 ноября), Михаил Резниченко, Теймур Алескеров (на 2 года, начиная с 6 ноября), Дмитрий Срыбный (на 2 года, начиная с 7 ноября), Евгений Коломийц и Юрий Селютин (на 10 лет, начиная со 2 октября).

Источник: rusada.ru
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