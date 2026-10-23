Наши ватерполистки все-таки выступят на ЧМ-2027. Хотя казалось, что отбор мы не прошли

Также российские команды выступят в Будапеште в новом формате 4х4.

Женская ватерпольная сборная России получила право участвовать в чемпионате мира, который пройдет в следующем году в Будапеште. Также обе наши команды выступят в столице Венгрии в новом формате 4х4. Об этом официально объявила Федерация водных видов спорта России. Хотя раньше даже в сборной считали, что отбор мы не прошли.

Без права на ошибку

Сборная России вступила в борьбу за путевки на ЧМ по водным видам спорта, когда возможностей попасть на него оставалось катастрофически мало. К тому моменту квалификацию прошли хозяева турнира, три лучшие команды прошлого чемпионата мира-2025 в Сингапуре и девять сборных по итогам континентальных чемпионатов, включая три из Европы.

Оставалось всего три квоты, которые надо было добыть в суперфинале Кубка мира. Однако туда еще нужно было добраться. Так как четыре года российские команды не выступали на международных соревнованиях, они понизились в рейтинге, из-за чего пришлось начинать со второго дивизиона Кубка мира. Из первого дивизиона в суперфинал выходили шесть команд, из второго — всего две, то есть только финалисты.

Мужская сборная России с первоочередной задачей не справилась. Выступая еще под нейтральным флагом, наши парни уверенно вышли в плей-офф во втором дивизионе Кубка мира, но в четвертьфинале их остановила сборная Франции. К старту женской сборной у нас вернулись флаг и гимн, под которым мы не только забрали одну из двух путевок в суперфинал в Сидней, но и трофей, обыграв в решающем матче китаянок (18:17).

В Австралии права на ошибку у нас не было. Турнир начинался с четвертьфинальной стадии, где россиянкам в соперники достались действующие чемпионки Европы — сборная Нидерландов. Проигрыш исключал бы для нас возможность попасть на ЧМ-2027. Однако наша команда, проведшая четыре года в изоляции, неожиданно прошла грозных соперниц — 11:6.

Уже казалось, что можно выдохнуть. В топ-4 также пробились испанки, которые вроде бы уже завоевали путевку в Будапешт как бронзовые призеры чемпионата мира-2025. Значит, проход в полуфинал Кубка мира гарантировал нам место на ЧМ-2027. Вот только у нас возникла какая-то путаница с регламентом отбора. В сборной решили, что только медаль в Сиднее принесет путевку на глобал. До топ-3 в суперфинале мы не добрались. В полуфинале уступили по пенальти испанкам, а в матче за третье место — хозяйкам-австралийкам (12:9).

«У меня не было сомнений два дня назад, что мы попадем на чемпионат мира. И все специалисты говорили, что мы лучше, — объяснял «СЭ» главный тренер сборной Сергей Маркоч после поражения от команды Австралии. — Может быть, это нас и подвело — было эйфорическое настроение, сыграли с испанками вничью. Мы все будем анализировать, делать выводы».

Фото ФВВСР

Дорога на Олимпиаду

Маркоч рассказывал СМИ, что мы сможем сыграть на чемпионате мира в Будапеште только в случае отказа кого-то из участников. Этого не произошло, но мы заслуженно по регламенту квалификации поедем на турнир.

«Для спортсменов участие в чемпионате мира — это не только честь, но и серьезный профессиональный вызов. Впереди нас ждет насыщенный сезон: участие в Кубках мира, борьба за олимпийские квоты. Командам предстоит кропотливая подготовка: отработка связок, работа над деталями и анализ соперников. Федерация окажет командам всю необходимую поддержку, чтобы российские ватерполисты смогли показать свой лучший результат», — сказала заместитель председателя ФВВСР по водному поло Светлана Древаль.

Попадание женской сборной на чемпионат мира в Будапешт увеличивает наши шансы на завоевание олимпийской лицензии в Лос-Анджелес. На Играх выступят 12 команд. Пока место себе гарантировали только хозяева — сборная США. У россиянок будет четыре возможности попасть в число участников Олимпиады:

Кубок мира-2027 в Афинах (24-28 февраля) — 1 квота;

чемпионат мира по водным видам спорта-2027 в Будапеште (26 июня — 9 июля) — 2 квоты;

чемпионат Европы-2028 в Эйндховене (январь-февраль) — 1 квота;

квалификационный олимпийский турнир-2028 (3-9 апреля) — 3 квоты.