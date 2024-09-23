«Делаем прицел на Игры в Лос-Анджелесе». Заявление главы Федерации водного поло России

Евгений Шаронов — о матчах с олимпийскими чемпионами из Сербии, а также о выступлении в нашем чемпионате сборных Казахстана и Белоруссии

25 сентября матчами 1-го тура мужского чемпионата России стартует новый ватерпольный сезон. Глава Федерации водного поло России, олимпийский чемпион Евгений Шаронов поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящих турниров, рассказал о том, как провели лето национальные сборные, какое впечатление оставил олимпийский турнир в Париже и растет ли популярность этого вида спорта в стране.

Фавориты останутся прежними

— В прошлом сезоне у нас получилась очень интересная борьба за медали — большое внимание зрителей, непредсказуемые результаты матчей, — начал Шаронов. — Поэтому от нового чемпионата также жду, прежде всего, захватывающего зрелища. Пока судить об истинной силе претендентов на титул рано — все ведущие команды ведут селекцию, стараются усилить составы. Впрочем, думаю, фавориты останутся прежние. У женщин это четыре команды — «Динамо-Уралочка» из Златоуста, нижегородский «Буревестник», «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из Ленинградской области и московский «СКИФ-Восток». У мужчин три — «Спартак-Волгоград», казанский «КОС-Синтез» и астраханское «Динамо-СШОР».

Евгений Шаронов. Фото ФВПР

— Что нового ждет нас в стартующем сезоне?

— По новой формуле соревнований большая часть матчей будет проводиться с разъездами, участники будут встречаться друг с другом дома и на выезде. У женщин — со старта чемпионата, у мужчин — после предварительного этапа. Это даст возможность болельщикам чаще видеть своих любимцев и поможет популяризации водного поло. Радует, что у нас появляются и новые команды — в женском чемпионате России дебютирует «Евразия» из Свердловской области. Пока возможности этого коллектива остаются загадкой, и не исключено, что они могут удивить кого-то из наших лидеров и в целом оказать достойное сопротивление более опытным командам.

— Важный компонент в любом игровом виде спорта — судейство. Как с ним сейчас обстоят дела?

— Нам очень важно, чтобы судейство было на должном уровне, объективным и квалифицированным. Мы обращаем на это направление работы большое внимание. Проводим семинары, отправляем арбитров в том числе и за рубеж. Ввели систему оценок для судей, очень пристально за их работой следят и комиссары, и представители клубов. Да, ошибки неизбежны, это человеческий фактор. Но главное — чтобы не было предвзятости.

— В женском турнире представлена сборная Казахстана, в мужском — Казахстан и Белоруссия. Что дает такая практика?

— Конечно, уровень подготовки российских ватерполистов в целом выше. И даже сборными Казахстан и Белоруссия играют примерно как наши не самые сильные клубы. Поэтому наибольшую пользу матчи с этими соперниками приносят как раз середнякам турнира. Но с другой стороны, у нас чемпионат по традиции носит статус открытого. И мы готовы допустить в него тех, кто проявляет интерес. А играть с представителями других стран, других школ все равно полезно — это началось не вчера, у нас в разные годы выступали команды из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана.

Хотим встречаться с сильнейшими

— После наложения санкций на российский спорт ватерполисты одними из первых стали организовывать международные матчи и сборы. Чем живут сейчас национальные команды?

— Прежде всего, хочу поблагодарить спортсменов за самоотдачу — никто из них требований к себе не снизил. Ни у взрослых, ни у юниоров. Все по-прежнему ответственно подходят к работе, никто не ищет каких-либо поводов, чтобы не приезжать на сборы. Мы стараемся использовать нынешнее время с пользой, чтобы подойти к будущему возвращению международных матчей, не потеряв в качестве и уровне подготовки. А чтобы проверить это, регулярно организуем матчи для наших команд. Мы сотрудничаем с Китаем, Сербией, Турцией, клубами из Греции. В октябре в Астрахань на турнир в рамках Спартакиады прикаспийских государств приедет сборная Ирана. Для нас этот соперник загадка, хотя мы знаем, что в Азии они на хорошем счету. С ними сыграют как национальная и юниорская сборные, так и клуб «Динамо-СШОР».

— Сложно искать соперников для спаррингов в текущей ситуации?

— Непросто, но связи у нас остались. Наши тренеры контактируют с коллегами из других сборных. Например, можно сказать, что мы так подготовили Сербию, что они стали олимпийскими чемпионами у мужчин (улыбается). Мы провели сбор в Сербии в начале июня, играли тренировочные матчи, отрабатывали какие-то тактические элементы. У женской команды была запланирована серия матчей с ведущими испанскими клубами, все договоренности об этом были, но не удалось получить визы. Испания, кстати, тоже взяла олимпийское золото. Может, получится с ними сыграть в ближайшем будущем. Хотим также возобновить традиционные товарищеские матчи с венграми, которые еще с советских времен мы проводили ежегодно. Нам интересно встречаться с сильнейшими.

— Кстати, какое впечатление оставил олимпийский турнир, на котором на пьедестале стояли не только недавние соперники, но и экс-игрок сборной России Константин Харьков?

— Константин порадовал своей игрой. Он начал показывать свой уровень еще в российской команде, а в Хорватии его подтверждает. В целом соревнования в Париже мне понравились, было интересно. Меня удивили сербы — у них была новая команда, на которую никто не ставил. Они с большим трудом вышли в плей-офф, но взяли титул. Ниже своих возможностей выступила Венгрия, и у мужчин, и у женщин. Удивила победа Франции над Италией в женском групповом турнире. И, конечно, что победительницы трех предыдущих Олимпиад американки остались без медалей. Это показывает, какой был накал борьбы. Они могли снова выиграть турнир, но проиграли в полуфинале по пенальти, а в матче за третье место с Нидерландами вели три мяча в последнем периоде — и пропустили решающий гол на последних секундах.

— С профессиональной точки зрения какие выводы можно сделать из прошедшего турнира?

— Мы как раз ждем детальный анализ матчей от тренеров наших национальных сборных. На Олимпиаде было чему поучиться, подсмотреть что-то новое. То, что можно использовать в нашей подготовке. У нас сейчас прицел уже на следующие Игры, мы ставим задачу формировать состав и готовить игроков на каждую позицию уже сейчас.

— Какие отношения у вас сейчас с европейской и международной федерациями?

— С ними мы пытаемся поддерживать контакты через Ассоциацию водных видов спорта, которую возглавляет Владимир Сальников. Он остается членом бюро World Aquatics, и мы договорились, что все водные федерации будут выступать согласованно. Недавно попросили Сальникова встретиться с руководством международной федерации и снова поднять вопрос о допуске наших спортсменов на соревнования. Знаю, что и с противоположной стороны поступают сигналы о том, что пора возобновлять двусторонние отношения. Мы предлагаем начать с приглашения наших спортсменов на юношеское первенство мира.

Фото ФВПР

Готовим программу развития

— Как в целом поменялась работа ФВПР за последнее время?

— У нас, конечно, увеличилось количество внутренних соревнований, при этом большое внимание мы уделяем резерву. Проводим первенства страны по разным возрастам, вводим новые дисциплины — например, в Туапсе на днях закончился чемпионат страны по мини-водному поло. Появились соревнования среди студентов, турнир «Золотой мяч» среди самых юных спортсменов, в котором год от года растет число участников. Увеличивается и количество региональных федераций — это говорит об интересе к развитию нашего вида спорта на местах. Новыми точками на нашей карте стали, например, Калининградская, Амурская области. Недавно мы открывали прекрасный бассейн в Южно-Сахалинске, где уже также работает отделение по водному поло.

— В таких странах, как Хорватия или Черногория, площадки для водного поло можно увидеть и просто на пляже, и они пользуются большим спросом. Конечно, погодные условия у нас не такие, как на Адриатике, но можно ли сделать вид спорта более массовым?

— По моему ощущению, которое подкрепляется и цифрами, популярность нашего вида спорта растет. Что касается массовости, мы работаем над тем, чтобы водное поло присутствовало в жизни как можно большего количества детей и юношей. Мы пытаемся, например, чтобы наш вид спорта в перспективе вошел в программу обучения в кадетских школах, суворовских и нахимовских училищах — ведь у водного поло большое прикладное значение, все военнослужащие должны уметь плавать. Раньше существовал и такой турнир, как первенство Вооруженных сил. Также хотим обратиться к Минобороны с инициативой возродить знаменитый клуб ЦСК ВМФ.

— Как обстоят по стране дела с инфраструктурой?

— Мы, конечно, испытываем дефицит бассейнов. В связи с нехваткой воды есть и трудности с открытием отделений водного поло в спортшколах. Стараемся решать эти вопросы совместно с коллегами из других водных федераций, выходим на региональные власти. В больших и средних городах надо стремиться к тому, чтобы на каждые 100 тысяч человек населения был хотя бы один 50-метровый бассейн. Тогда у детей и их родителей будет на выбор сразу несколько олимпийских видов спорта, это важно. Мы, со своей стороны, в ближайшее время хотим выбрать типовой проект небольшого ватерпольного бассейна, чтобы рекомендовать его к строительству в небольших городах. Примеры у нас есть.

— Какие в целом задачи на ближайшее будущее?

— В конце ноября пройдет отчетно-выборная конференция федерации, к ней мы подготовим серьезную программу развития на следующий четырехлетний цикл. Считаю, что главные тренеры национальных команд у нас квалифицированные, Андрей Белофастов в мужской и Сергей Маркоч в женской, мы им доверяем, они должны продолжать работу. А мы им будем помогать готовиться к Лос-Анджелесу.